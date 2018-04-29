Хэмилтон выиграл "Гран-при Азербайджана", Сироткин сошел на первом круге

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при Азербайджана". Для действующего чемпиона мира эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Вторым стал гонщик "Феррари" Кими Райкконен. Далее расположились Серхио Перес из "Форс Индии" и Себастьян Феттель.
Отметим, что за несколько кругов до финиша сошел с дистанции лидировавший в гонке пилот "Мерседеса" Валттери Боттас из-за прокола заднего правого колеса. Ранее с дистанции сошли пилоты "Ред Булла" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо, столкнувшись друг с другом. Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин завершил гонку на первом круге после столкновения с Фернандо Алонсо из "Макларена".
Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
4-й этап
"Гран-при Азербайджана"
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1:43.44,291
2. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) – 0.02,460
3. Серхио Перес (Мексика, Force India) – 0.04,024
4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – 0.05,329
5. Карлос Сайнс (Испания, Renault) – 0.07,515
6. Шарль Леклер (Монако, Sauber) – 0,09,158
7. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) – 0.10,931
8. Лэнс Стролл (Канада, Williams) – 0.12,546
9. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) – 0.14,152
10. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) – 0.18,030
11. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) – 0.18,512
12. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) – 0.24,720
13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 0.30,663
Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Ромэн Грожан (Франция, Haas), Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing), Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Эстебан Окон (Франция, Force India), Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams)
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон – 70. 2. Себастьян Феттель – 66. 3. Кими Райкконен – 48. 4. Валттери Боттас – 40. 5. Дэниэль Риккьярдо – 37. 6. Фернандо Алонсо – 28. 7. Нико Хюлькенберг – 22. 8. Макс Ферстаппен – 18. 9. Серхио Перес – 15. 10. Карлос Сайнс – 13. 11. Пьер Гасли – 12. 12. Кевин Магнуссен – 11. 13. Стоффел Вандорн – 8. 14. Шарль Леклер – 8. 15. Лэнс Стролл – 4. 16. Маркус Эрикссон – 2. 17. Брендон Хартли – 1. 18. Эстебан Окон – 1. 19. Ромэн Грожан – 0. 20. Сергей СИРОТКИН – 0
Кубок конструкторов: 1. Ferrari – 114. 2. Mercedes – 110. 3. Red Bull Racing – 55. 4. McLaren – 36. 5. Renault – 35. 6. Force India – 16. 7. Toro Rosso – 13. 8. Haas – 11. 9. Sauber – 10. 10. Williams – 4
- Мерседес
- Форс Индия
- Льюис Хэмилтон
- Макларен (команда)
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Фернандо Алонсо
- Кими Райкконен
- Даниэль Риккьярдо
- Уильямс (команда)
- Серхио Перес
- Сергей Сироткин
- Ред Булл (Ф-1)
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
george64
Джерри. Без Тома.---------------Нееееееееееееее! Такой как в РБ - только один. Он уже Особенный, всех перещеголял в кеглях.
17:24
lavric999
Обожаю эту трассу, как она появилась! Есть места для обгона, есть такие места, где нужно быть внимательным, и постоянно борьба на трассе! Потрясающая конфигурация, не то, что у нас в России!
17:21
Darkmoon
Не в обиду Леклеру, но драйвер оф зэ дэй 100% Макс. Так хорошо крылся всю гонку, а в конце фирменные два смещения и веселый конец для зрителей. Так что да, гонку сделал Макс.
17:21
Джерри. Без Тома.
george64 Поэтому Рик и тянет до последнего, чтобы свалить от этого ушибленного на голову. =============== А куда валить-то? В Феррари? Так там другой ушибленный сидит.
17:20
КолобокКолобков
RedMack2___**Вчера КК ужасно ругался на идущего впереди Хартли** Я всё еще жду от тебя подтверждения ))) Теперь у тебя это называется "извиняющийся Харли получается всё правильно сделал?" (с). Слив засчитан, а по теме я и вчера и сегодня возлагаю вину на команду. Вчера на ТР, сегодня на РБ. Если у тебя в команде два лидера, то на капитанском мостике надо уметь остудить таких парней. Удивительно, что они вообще не раздраконили болиды до этого столкновения. Макс не любит уступать и не будет. Разве это откровение для кенгуру? Он на что надеялся? Да, когда разные тактики- напарник может и пропустит. Но тут реальная борьба за позицию. Если Хорнер и Марко не дали команду обоим успокоится- значит всех в РБ устраивает такая борьба и такие вот исходы. По другому не будет.
17:19
zolton
Про Квята говорили, что он даун.....Тогда как Максима называть тогда????
17:19
Колючий Пушистик
Испортил всю гонку команде с первых кругов. Вместо того чтобы пустить быстрого партнера, блокировал его всю гонку за гранью фола. И опять ноль штрафа.
17:19
Колючий Пушистик
Идеальным вариантом был бы удар шлемом с оттягом по хлебалу губастенького. А потом в боксах еще и ухмыляющемуся папаше по роже и блондинке. Тупой голландец неисправим, его только отбойник может исправить в лобовую.
17:18
Джерри. Без Тома.
КолобокКолобков Радует,что Инка пытается быть объективной, но она в меньшинстве... ==================== Честно говоря, я не понимаю, почему вина Макса для всех здесь так очевидна. Я его и сама не люблю, конечно, но вот сегодня я бы наказала Дэна. Не было ощущения, что Макс часто-часто вилял, а Дэн уткнулся в него, потому что не знал, чего Макс творит. Со стороны смотрелось, будто у Дэна нашлись "лишние 150 л.с "(с), и он бросился на Макса, как на амбразуру. Но я, конечно, подожду решения судей.
17:18
george64
Тупо вмазался в стену - это про Грожана. А сколько можно своим задом вилять, когда тебя обгоняют? Один раз вильнул, второй раз тоже захлопнул. И куда было деваться Рику? На такой то скорости? В стену, как Грожан? Нет уж, увольте. Сам, придурок, чемпионом никогда не станет, и Рику не даст. Поэтому Рик и тянет до последнего, чтобы свалить от этого ушибленного на голову.
17:15
Джерри. Без Тома.
RedMack2 Вот сегодня соглашусь с Джерри 100% - Хэму сегодня повезло просто нереально!!!! ============== Всем из топов рано или поздно везёт. Наверное, это логично и правильно с точки зрения теории вероятности.
17:15
жек
Даа, Ферстапок доказал в очередной раз, что ему не место в Ф1! Я был уверен, что он не доедет до финиша на 100 %. Видели тупую и злую рожу его папаши? Хапнет тапок от него после гонки))
17:15
КолобокКолобков
Ну всё понятно...У одного отморозка я вчера в параллельной реальности ругал Хартли, у другого "Макс подставился"...Всё ясно,короче. Радует,что Инка пытается быть объективной, но она в меньшинстве...
17:14
RedMack2
КолобокКолобков RedMack2____Чудо, понятно, что уже отметил победу чернушки, но ересь не мели ))) Я вчера ни разу не рагал Хартли. Похоже мозг твой атрафирован... 17:09______________________________То есть извиняющийся Харли получается всё правильно сделал?)))
17:13
RedMack2
Джерри. Без Тома. Ой, Ред Мак, можно подумать, что ты не рад, что Боттас колесо проколол.))) 17:09___________________________Я охрененно рад)))) Спасибо за поздравления)))))))))))))))))
17:11
RedMack2
КолобокКолобков у кенгуру просто сдали нервы и ему надоело бороться всю гонку с партнером по команде. Тупо вмазался в Макса и всё... ____________________________Ахахаха))) Как я и предполагал, флюгерный ты наш)))
17:10
*FaiR*
КОЛОБОК это НЕ У КЕНГУРУ СДАЛИ НЕРВЫ, А У МАКСА И КЕНГУРУ ВЪЕХАЛ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО МАКС ПОДСТАВИЛСЯ, ты колобок на машине ездил????? ты просто достал своими тупыми отмазами все все видят просто признай что макс нервное дно
17:10
Джерри. Без Тома.
Ой, Ред Мак, можно подумать, что ты не рад, что Боттас колесо проколол.)))
17:09
КолобокКолобков
RedMack2____Чудо, понятно, что уже отметил победу чернушки, но ересь не мели ))) Я вчера ни разу не рагал Хартли. Похоже мозг твой атрафирован...
17:09
RedMack2
По Сироткину тоже напишу - наверное гоночный инцидент, но Халк его неплохо так бортанул, и Сережу вынесло на Алонсо. Жаль, что так вышло...
17:08
*FaiR*
и опять скажу свою мысль, что Рикьярдо в одиночку будет тащить весь сезон редбул, пока там не поймут что ферстапен дно и не позовут гасли
17:08
george64
Лично меня, как самого патриотичного патриота, волнует один вопрос: за что выгнали Квята? Ведь по сравнению с этим отморозком Квят - просто образец вождения. По крайней мере, с Риком они трассу делили всегда.
17:08
КолобокКолобков
Да уж...Удивительная гонка. Сначала думал, что дуэль двух РБ станет украшением, особенно радовался, что Макс в первой половине гонки не сдавался и показал кенгуру, что его голыми руками не взять, а потом...Тут как-бы очевидно,что я в меньшинстве и тут Макс всегда во всём виноват, но объективно говоря у кенгуру просто сдали нервы и ему надоело бороться всю гонку с партнером по команде. Тупо вмазался в Макса и всё... В итоге тяжёлое настроение после гонки, плюс еще победа чернушки...Лесоруб, как лидер команды, тащит Вильямс и наьбирает первые очки в сезоне. Про второго мажорика сказать особо нечего. Вообще хочется забыть уже эту гонку скорее. Хорошо,что гонка была по арене и без рекламы,но чень раздрожал тупой комментарий старого маразматика и его швабрычной, но если кто внимательно следил- подскажите что там с Пересом. Была же инфа,что он обогнал до линии пейс-кара. Где же наказание?
17:07
*FaiR*
RedMack2 колобок скажет что Рик виноват, что тут смотреть то но по факту видно что Макс виноват и провоцировал во всех обгонах, а вот Рик атаковал и защищался чисто, Макс это глупый щенок, я говорил что он катится к уровню магнуссена и хюлькенберга, но макс уже ниже и приближается к ГРОЖАНУ)))
17:07
Пельменьгуб - Шабашник
Похоже, сиротинушке сидеть теперь на "скамейке" запасных и сопельки на кулачок наматывать !!!! ТАК позорно не начинали чемпионат ни косно--язычный "куат" , ни "виталик" !!!
17:05
RedMack2
Гонка конечно интересная, но слишком долго убирали обломки, просто слишкооом!(((( И не все убрали в итоге...
17:04
*FaiR*
Рик всю гонку уделывал Макса по честному, а Макс постоянно создавал опасные моменты на грани, но и в столкновении 100 процентов вина Макса, не надо так часто менять траекторию и думать только о себе, но и конечно же чудо гонщик ГРОЖАН, это нонсенс, только финишный отрезок испортил своим пейскаром, Райконен показал что он дерево, как можно за три круга отстать от хэма на 4 секунды, а потом говорит что ему выиграть не дают, борись и выиграешь,Феттель показал как надо бороться немного в поворот не вошел из за холодной резины, а то была бы его победа,
17:03
RedMack2
И хочется послушать Колобка по поводу инцидента, аналогичного вчерашнему. Вчера КК ужасно ругался на идущего впереди Хартли, сегодня впереди шёл Максик. Будем Максика ругать, а? Или типа Рик тупой олень?)))
17:03
Колючий Пушистик
По лучшему гонщику у меня еще есть сомнения, Рикьярдо или Боттас, но вот ублюдочный отморозок Ферстапен - гнать взашей и отбирать лицензию пожизненно!
17:03
RedMack2
Вот сегодня соглашусь с Джерри 100% - Хэму сегодня повезло просто нереально!!!! По факту сегодня его место 3-6, но ПОБЕДА!!!! Спасибо туповатому Веттелю и обломкам Грожана)))
17:01