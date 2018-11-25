Хэмилтон выиграл "Гран-при Абу-Даби"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Абу-Даби". Вторым финишировал Себастьян Феттель из "Феррари". Замкнул тройку гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямса") финишировал 14-м. Напомним, ранее стало известно, что команда не продлит с ним контракт на следующий сезон, и в 2019-м году его заменит Роберт Кубица.

Добавим, что последнюю гонку в "Формуле-1" провел испанец Фернандо Алонсо ("Макларена"). Ранее пилот, показавший 11-й результат, объявил, что покинет "Ф-1" и будет участвовать в других сериях.

ОАЭ

Чемпионат мира

20-й этап

Гран-при Абу-Даби

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - отставание 0.02,581

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 0.12,706

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 0.15,379

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 0.47,957

6. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.12,548

7. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.30,789

8. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.31,275

9. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1 круг

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1 круг

11. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1 круг

12. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1 круг

13. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1 круг

14. Сергей Сироткин (Россия, Williams) - 1 круг

15. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 1 круг

Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso), Эстебан Окон (Франция, Force India), Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber), Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari), Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 408. 2. Себастьян Феттель - 320. 3. Кими Райкконен - 251. 4. Макс Ферстаппен - 249. 5. Валттери Боттас - 247. 6. Даниэл Риккьярдо - 170. 7. Нико Хюлькенберг - 69. 8. Серхио Перес - 62. 9. Кевин Магнуссен - 56. 10. Карлос Сайнс - 53. 11. Фернандо Алонсо - 50. 12. Эстебан Окон - 49. 13. Шарль Леклер - 39. 14. Ромен Грожан - 37. 15. Пьер Гасли - 29. 16. Стоффел Вандорн - 12. 17. Маркус Эрикссон - 9. 18. Лэнс Стролл - 6. 19. Брендон Хартли - 4. 20. Сергей Сироткин - 1

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 655. 2. Ferrari - 571. 3. Red Bull Racing - 419. 4. Renault - 122. 5. Force India - 111. 6. Haas - 93. 7. McLaren - 62. 8. Sauber - 48. 9. Toro Rosso - 33. 10. Williams - 7