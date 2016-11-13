Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при Бразилии", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке "Гран-при Бразилии". Вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Судьба чемпионского титула решится в последней гонке сезона в Абу-Даби. После этой гонки преимущество Росберга над Хэмилтоном в личном зачете составляет 12 очков.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал 13-м.
Отметим, что гонка прерывалась дважды из-за дождевых условий и аварии Кими Райкконена.
Сан-Паулу (Бразилия)
Чемпионат мира
20-й этап
"Гран-при Бразилии"
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 11,455
3. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 21,481
4. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 25,346
5. Феттель (Германия, "Феррари") – 26,334
6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 29,160
7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 29,827
8. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 30,486
9. Наср (Бразилия, "Заубер") – 42,620
10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 44,432
11. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 45,292
12. Окон (Франция, "Манор") – 45,809
13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 51,192
14. Магнуссен (Дания, "Рено") – 51,555
15. Верляйн (Германия, "Манор") – 1.00,498
16. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 1.21,994
Не финишировали: Гутьеррес (Мексика, "Хаас"), Масса (Бразилия, "Уильямс"), Палмер (Великобритания, "Рено"), Райкконен (Финляндия, "Феррари"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Грожан (Франция, "Хаас").
ptel76
Джерри. Без Тома. Всё относительно... Была бы справедливость - чемпионами были бы вялые Барикелло и Масса... Ну и, извини уж Вебер... А так - естественный отбор. Кто хочет победить - тот побеждает.
22:58
ptel76
ростовский свин Великие чемпионы начинаются с характера .... Вот да!!! Полностью согласен. Что Сенна, что Шумахер (при всей моей нелюбви к нему) бились за победы... Ферстапен такой же.
22:56
Джерри. Без Тома.
ptel76, да просто нет справедливости в этом бренном мире.)))
22:55
Союз Аполлонович
ростовский свин TomCats..... умалишенный?...................... Ау чемпиона и должны быть яйца, у хэмилтона они есть, у росберга нету, у ферстаппена есть, у квятта -нету к сожалению__________ Тут я с тобой не соглашусь. У Тефтелины яиц, судя по его постоянным визгам, отродясь не было. Тем не менее многократный чемпион))
22:52
ростовский свин
TomCats..... умалишенный?...................... Ау чемпиона и должны быть яйца, у хэмилтона они есть, у росберга нету, у ферстаппена есть, у квятта -нету к сожалению, ибо его летняя хандра после перевода в торро россо и то как все бросились его жалеть и оправдывать - ну прямо латиноамериканский сериал! А квят вместо того что бы завестись и начать доказывать, развалился.Великие чемпионы начинаются с характера ....
22:48
ptel76
Джерри. Без Тома. 1.Чемпионом Хэм не стане, как это ни прискорбно)))) 2.Ферстапен заслужил дифирамбы. причем не только этой гонкой. 3. Квяту никогда не везет... ну может кроме пары гонок))))
22:45
Джерри. Без Тома.
Росбергу, видимо, так трудно последний раз напрячься и выиграть квалу. Сегодня был бы уже чемпионом, полгонки за ПК катались. А вот сгорит мотор через 2 недели и вуаля.
22:44
КолобокКолобков
Потрясающая гонка! Макс просто шикарен был. Если-бы РБ не чудили с тактикой, то мог наверное и чернушку прессиноговать на последних кругах. Но получилось тоже неплохо- таким прорывом на подиум заработал себе ещё поклонников. То о чём я говорил- после Мексики был злой за отобранный подиум, а сегодня вернул своё. Что касается Росберга, то не верю я , что они так же финишируют 1 и 2 в Абу-Даби. Не бывает так и так титулы не достаются. Или чернушка не доедет до финиша, или Бритни. Но стоять на 2 ступеньки и быть чемпионом- это как-то не правильно...Росберг получит от судьбы пинок под зад за такую осторожность. Удивляюсь даже, что у него есть фанаты. И вообще показательно, что Брандл, который брал интервью на подиуме из всех троих пожал руку лишь Максу...
22:43
Zigo
TomCats Одним местом скоро поставят школяра, чтобы он понимал где он находится. )) А Бритни просто пропустил психа, ибо он в любом случае ничего не терял, и как выяснилось не зря. Да и остальные подумали, что УМАлишенным всегда у нас дорога.________Ну поглядим кто прав ты или Ферстапен
22:43
ростовский свин
fireman32....... полностью согласен насчет ферстаппена, талантливейший парень, за формулой 1 внимательно слежу где то с 2000 года, помню знаменитый обгон хаккиненом шумахера)))и честно сказать ферстаппен едва ли не самый талантливый за эти годы, даже в сравнении с алонсо и феттелем в их чемпионские годы.
22:41
Джерри. Без Тома.
1.Чемпионом станет Хэм, как это ни прискорбно. 2. Кончайте петь Писе дифирамбы: настроили машину, как надо, вот и полетел, как ужаленный. 3.Квяту не повезло с питстопами, сегодня его вины вообще нет, что всё равно не отменяет очередных очков Сайнса на фоне его "бублика".
22:40
Zigo
Союз Аполлонович Нико "Как бы чего не вышло" Однозначно ты прав,желаю Хемильтону победы,Росберг в подметки не годится не то чтобы своему партнеру по команде,он не годится для того чтобы гоняться на самой быстрой машине в Формуле 1
22:39
Radej
fireman32_____________Извини конечно, но смотришь ты их видимо задницей. Сначала Квят оказался в группе неудачников поставивших промежуточные. Затем в него влетел Палмер. Прокол и еще один пит+ поврежденная машина.
22:39
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Ферзик здорово провёл гонку! Кто не рискует - тот не пьёт шампанское! Замашки чемпионские,но посмотрим,когда на самом деле будет бороться за чемпионство...Если,также блестяще,то реально - чемпион!
22:38
Zigo
Ну а вообще если о Формуле говорить,то я поймал себя на мысли что от гонки жду не борьбу,а то как разбиваются болиды,настолько стало скучна Формула,что ее только дождь и спасает
22:35
fireman32
TomCats...Дорогой,я смотрю практически все гонки,начиная с Барселоны-92.
22:35
Союз Аполлонович
Нико "Как бы чего не вышло" Росберг, конечно слабоват для чемпиона. Не удивлюсь, если Хэм все же победит.
22:34
ptel76
Да уж... Если в след году у РБ машина будет конкурентоспособна - порвет всех Ферстапен. Красвец!!!
22:33
Bathet30
На последних кругах переживал за Переса, чтоб психованного Сопляка сдержал, но похоже не захотел вылететь с трассы.
22:32
TomCats
fireman32 Ферстаппен,нравится кому то это или нет,имеет все задатки будущего чемпиона мира,а сегодняшняя гонка Сайнса это еще одна пощечина нашему недоразумению в ТР,_________ вот они диванные эксперты. Задатки, придатки. Ты гонку смотрел? Всё видел, где, кому и как. Так что недоразумение, в том числе и российское, это только ты. ))
22:32
zamzam85
Вот теперь Макс мощно выступил без вопросов, в Квята въехал тормоз Палмер и ничего тишина. Росберг едет лишь бы не ошибиться, может себе позволить и пока ему везёт. Все кто не сменил шины в большом плюсе оказались Наср Окон впереди почти всю дистанцию поэтому и очень интересная гонка
22:31
Союз Аполлонович
fireman32 Ферстаппен,нравится кому то это или нет,имеет все задатки будущего чемпиона мира,а сегодняшняя гонка Сайнса это еще одна пощечина нашему недоразумению в ТР,_____________ Сколько пит стопов было у Сайнца и сколько у Квята, скажи мне. И в кого Палмер воткнулся?
22:30
TomCats
Союз Аполлонович Надо отдать должное писе, сегодня был хорош. Колобка не видно чего то, наверное сознание потерял от радости_____Небось бухает от радости. )) Ничего особенного не было, одно движением руля и школяр бы пахал носом междуозёрье.
22:30
TomCats
Radej Это 3 место Ферстапена куда круче его победы в Барселоне, снимаю шляпу. Всего два но, Сенна бы эту гонку выиграл на его месте. И по сухой трассе никаких шин бы ему не хватило. Что собственно мы уже имели возможность видеть и о чем говорил Марко. А в остальном молодчина, сегодня его день._______ Все тупо сегодня не хотели связываться с этим психом, долгий день, длинная гонка, подумали, пусть школяр и Колобок повеселятся.
22:28
fireman32
Ферстаппен,нравится кому то это или нет,имеет все задатки будущего чемпиона мира,а сегодняшняя гонка Сайнса это еще одна пощечина нашему недоразумению в ТР,
22:27
Союз Аполлонович
Надо отдать должное писе, сегодня был хорош. Колобка не видно чего то, наверное сознание потерял от радости
22:26
tryam
у Квята бензин кончился, не надо наезжать
22:25
tryam
Да, Максика вашего пропускали без борььы, а у Квята ? так бензин закончился за пару кругов, так бы он всем показал!
22:24
Radej
Это 3 место Ферстапена куда круче его победы в Барселоне, снимаю шляпу. Всего два но, Сенна бы эту гонку выиграл на его месте. И по сухой трассе никаких шин бы ему не хватило. Что собственно мы уже имели возможность видеть и о чем говорил Марко. А в остальном молодчина, сегодня его день.
22:23
_Ratibor_
Все решится в последней гонке. Ред Булы тупо слили своих пилотов, Пися красавчег прекрасная гонка в его исполнении.
22:23