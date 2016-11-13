Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при Бразилии", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке "Гран-при Бразилии". Вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Судьба чемпионского титула решится в последней гонке сезона в Абу-Даби. После этой гонки преимущество Росберга над Хэмилтоном в личном зачете составляет 12 очков.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал 13-м.

Отметим, что гонка прерывалась дважды из-за дождевых условий и аварии Кими Райкконена.

Сан-Паулу (Бразилия)

Чемпионат мира

20-й этап

"Гран-при Бразилии"

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 11,455

3. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 21,481

4. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 25,346

5. Феттель (Германия, "Феррари") – 26,334

6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 29,160

7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 29,827

8. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 30,486

9. Наср (Бразилия, "Заубер") – 42,620

10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 44,432

11. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 45,292

12. Окон (Франция, "Манор") – 45,809

13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 51,192

14. Магнуссен (Дания, "Рено") – 51,555

15. Верляйн (Германия, "Манор") – 1.00,498

16. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 1.21,994

Не финишировали: Гутьеррес (Мексика, "Хаас"), Масса (Бразилия, "Уильямс"), Палмер (Великобритания, "Рено"), Райкконен (Финляндия, "Феррари"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Грожан (Франция, "Хаас").