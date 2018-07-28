Хэмилтон выиграл дождевую квалификацию в Венгрии, Сироткин – последний

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации "Гран-при Венгрии", которая проходила под дождем.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира

12-й этап

"Гран-при Венгрии"

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes)

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari)

4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari)

5. Карлос Сайнс (Испания, Renault)

6. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)

7. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing)

8. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso)

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

10. Ромэн Грожан (Франция, Haas)

11. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren)

12. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing)

13. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)

14. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber)

15. Лэнс Стролл (Канада, Williams)

16. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) -

17. Шарль Леклер (Монако, Sauber)

18. Эстебан Окон (Франция, Force India)

19. Серхио Перес (Мексика, Force India)

20. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) ​