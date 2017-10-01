Хэмилтон во время исполнения гимна США на "Гран-при" в Остине может встать на колено

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон может выразить поддержку спортсменам, которые участвуют в акции против расовой дискриминации, которая активно проводится в США. Британец подчеркнул, что эта проблема касается не только американцев, назвав ее глобальной.

Напомним, президент США Дональд Трамп недоволен акциями протеста среди игроков НФЛ и других лиг, которые встав на колено во время исполнения государственного гимна, выступают против произвола полиции в отношении темнокожего населения в ряде штатов.

- Я еще не думал про эту гонку, но, безусловно, мне придется задуматься о ней, - цитирует Motosport Хэмитлтона. - Мне надо будет понять, как поступить верно и стоит ли мне быть вовлеченным в это.

Это не гимн моей страны, но эта проблема (расовая дискриминация. - Прим. "СЭ") глобальна, она касается не только США. Может быть, в США это немного хуже. Как бы то ни было, мы должны быть вместе.

Напомним, "Гран-при США" пройдет в Остине с 20 по 22 октября.