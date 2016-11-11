Хэмилтон вновь лучший во второй практике "Гран-при Бразилии", Квят вновь 12-й

В Сан-Паулу завершилась вторая сессия практики "Гран-при Бразилии". Лучший результат вновь продемонстрировал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе время занял его партнер по команде Нико Росберг, а третье – Валттери Боттас из "Уильямса".
У российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята, как и в первой практике, 12-й результат.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF #FP2): @LewisHamilton edges @nico_rosberg to end Friday fastest in Brazil #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/1LKloPTsja– Formula 1 (@F1) 11 ноября 2016 г.