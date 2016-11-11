20:38 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон вновь лучший во второй практике "Гран-при Бразилии", Квят вновь 12-й

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В Сан-Паулу завершилась вторая сессия практики "Гран-при Бразилии". Лучший результат вновь продемонстрировал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе время занял его партнер по команде Нико Росберг, а третье – Валттери Боттас из "Уильямса".

У российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята, как и в первой практике, 12-й результат.

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