Хэмилтон вновь лучший во второй практике "Гран-при Бразилии", Квят вновь 12-й

В Сан-Паулу завершилась вторая сессия практики "Гран-при Бразилии". Лучший результат вновь продемонстрировал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе время занял его партнер по команде Нико Росберг, а третье – Валттери Боттас из "Уильямса".

У российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята, как и в первой практике, 12-й результат.