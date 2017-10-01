Хэмилтон упрочил лидерство в сезоне, Гасли не смог набрать очков в первой гонке вместо Квята

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон упрочил лидерство в сезоне. На "Гран-при Малайзии" он занял второе место после Макса Ферстаппена. Себастьян Феттель на "Феррари" стал четвертым и отстает от Хэмилтона на 34 очка.

Пьер Гасли, заменивший в составе "Торо Россо" Даниила Квята, финишировал 14-м и не смог набрать очков в дебютной гонке.

Личный зачет: 1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 281. 2. Феттель (Германия, "Феррари") - 247. 3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 222. 4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 177. 5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 138. 6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 93. 7. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 68. 8. Окон (Франция, "Форс Индия) - 57. 9. Сайнс (Испания, "Торо Россо") - 48. 10. Хюлькенберг (Германия, "Рено") - 34. 11. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 33. 12. Стролл (Канада, "Уильямс") - 32. 13. Грожан (Франция, "Хаас") - 26. 14. Алонсо (Испания, "Макларен") - 18. 15. Вандорн (Бельгия, "Макларен") - 13. 16. Магнуссен (Дания, "Хаас") - 11. 17. Палмер (Великобритания, "Рено") - 8. 18. Верляйн (Германия, "Заубер") - 5. 19. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") - 4. Эрикссон, Джовинацци, Ди Реста, Гасли - 0.

Кубок конструкторов: 1. "Мерседес" - 503. 2. "Феррари" - 385. 3. "Ред Булл" - 270. 4. "Форс Индия" - 133. 5. "Уильямс" - 65. 6. "Торо Россо" - 52. 7. "Рено" - 42. 8. "Хаас" - 37. 9. "Макларен" - 25. 10. "Заубер" - 5.