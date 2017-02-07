Хэмилтон-старший – Боттасу: "Льюис может заканчивать карьеры других гонщиков"

Отец трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона Энтони в интервью Sky Sports напомнил Валттери Боттасу, что его сын способен завершать карьеры других гонщиков. Хэмилтон-старший намекнул на Нико Росберга, который принял решение завершить карьеру почти сразу после победы в чемпионате-2016. Новым партнером Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе" стал Боттас.

– Любой, кто намерен бросить вызов Льюису, должен тщательно продумывать свои решения, потому что переход в команду Льюиса может привести к завершению карьеры пилота, – приводит Autosport слова Энтони Хэмилтона. – Несмотря на то что он становится взрослее, он все еще не достиг пика своей карьеры. В 2017-м Льюис будет той силой, с которой другим придется считаться.

Льюис думает лишь о том, как победить. Он рад за Нико, как и мы все. Мы его знаем уже очень давно: Нико невероятно упорно работал для этой победы. На протяжении длинного сезона гонщику требуется удача, и она улыбнулась Росбергу. С другой стороны, я считаю, что Льюис просто хочет вернуть себе чемпионский титул, который принадлежит ему по праву.

Отметим, что в прошлом сезоне Хэмилтон проиграл Росбергу всего пять очков. Это только второй случай из десяти, когда британец уступал своему партнеру в личном первенстве.