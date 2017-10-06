Хэмилтон стал лучшим во второй практике "Гран-при Японии", пять гонщиков выехали на трассу

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим во второй практике "Гран-при Японии", которая прошла на мокрой трассе. Начало сессии было отложено на 45 минут из-за дождя, и только пять гонщиков смогли показать время. Хэмилтон прошел четыре круга, лучший из которых с результатом 1 минута 48,719 секунды. Вторым стал пилот "Форс Индии" Эстебан Окон, третьим – его партнер по команде Серхио Перес.

За ними расположились гонщики "Уильямс" Фелипе Масса и Лэнс Стролл.

Третья практика и квалификация пройдут завтра, 7 октября.