17:24 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон стал лучшим во второй практике "Гран-при Италии", Квят - 20-й

0
0
0
1

И вторая практика "Гран-при Италии" прошла при доминировании "Мерседеса". Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, опередивший своего партнера по команде Нико Росберга. За ними расположились "Феррари" Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 20-й результат с почти трехсекундным отставанием от лидера.

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

NicolasHomme

ТР вообще не торт ... выход во вторую часть квалификации за счастье. А ведь в начале сезона с РБ боролись :)))

17:48

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ