Хэмилтон стал лучшим во второй практике "Гран-при Италии", Квят - 20-й

И вторая практика "Гран-при Италии" прошла при доминировании "Мерседеса". Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, опередивший своего партнера по команде Нико Росберга. За ними расположились "Феррари" Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 20-й результат с почти трехсекундным отставанием от лидера.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (end of #FP2) #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/u5gXcqfQKU– Formula 1 (@F1) 2 сентября 2016 г.
NicolasHomme
ТР вообще не торт ... выход во вторую часть квалификации за счастье. А ведь в начале сезона с РБ боролись :)))
17:48