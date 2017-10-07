Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в квалификации "Гран-при Японии". Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Тройку замкнул гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.
Напомним, что Боттас и Кими Райкконен из "Феррари" получат по пять позиций штрафа на стартовой решетке.
Напомним, что на "Гран-при Японии" не выступит российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят. Команда отстранила гонщика от двух гонок (в Малайзии и Японии). Вместо него выступает француз Пьер Гасли, показавший в квалификации 17-йрезультат.
Чемпионат мира
16-й этап
"Гран-при Японии"
Квалификация
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1.27,319
2. Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 0,332
3. Феттель (Германия, "Феррари") - 0,472
4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 0,987
5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 1,013
6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 1,179
7. Окон (Франция, "Форс Индия") - 1,792
8. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 1,941
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 2,161
10. Алонсо (Испания, "Макларен") - 3,368
11. Вандорн (Бельгия, "Макларен")
12. Хюлькенберг (Германия, "Рено")
13. Магнуссен (Дания, "Хаас")
14. Палмер (Великобритания, "Рено")
15. Сайнс (Испания, "Торо Россо")
16. Грожан (Франция, "Хаас")
17. Гасли (Франция, "Торо Россо")
18. Стролл (Канада, "Уильямс")
19. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
20. Верляйн (Германия, "Заубер")
snickischin2018
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10:49
fair
ты цепляешься у словам как девочка, а сам несешь постоянно чушь полную, и не только тут, недавно про чм мира в россии какую то ахинею изложил, кто не приедет???? какая англия????? ты случайно не хохол???? больно уж желчи много у тебя
10:38
fair
колобок?
10:36
fair
колобок не умничай ибо повесишься
10:33
fair
колобок гонку в малайзии смотрел в записии с перемотками ибо момент грожана не увидел, но это не говорит ни о чем твоем эксПЕРДОвском, гей круглый
10:32
Долго наблюдал за идиотами на эт
Пьеро так же хорош, как Квят))
10:32
КолобокКолобков
Честно говоря надоели все эти поулы чернушки. И ведь все знают, что Мерсы используют запрещенный нынешним регламентом режим двигателя в квале. Всё это насыщение маслом разрешили только с 2018. Вот все знают, даже Попов говорит об этом, но никто не собирается наказывать Мерседесс. Поразительно.
10:28
КолобокКолобков
fair_вообще-то в Малайзии он тоже разбил машину. Это ты называешь "давно он машину не разбивал " (с) ???? Как же много здесь эксПЕРДОв (((
10:27
fair
грожан как всегда грожан, только подумал что то давно он машину не разбивал и тут тебе на, вот угарнул))
10:13