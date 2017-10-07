Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в квалификации "Гран-при Японии". Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Тройку замкнул гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Напомним, что Боттас и Кими Райкконен из "Феррари" получат по пять позиций штрафа на стартовой решетке.

Напомним, что на "Гран-при Японии" не выступит российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят. Команда отстранила гонщика от двух гонок (в Малайзии и Японии). Вместо него выступает француз Пьер Гасли, показавший в квалификации 17-йрезультат.

Чемпионат мира

16-й этап

"Гран-при Японии"

Квалификация

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1.27,319

2. Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 0,332

3. Феттель (Германия, "Феррари") - 0,472

4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 0,987

5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 1,013

6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 1,179

7. Окон (Франция, "Форс Индия") - 1,792

8. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 1,941

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 2,161

10. Алонсо (Испания, "Макларен") - 3,368

11. Вандорн (Бельгия, "Макларен")

12. Хюлькенберг (Германия, "Рено")

13. Магнуссен (Дания, "Хаас")

14. Палмер (Великобритания, "Рено")

15. Сайнс (Испания, "Торо Россо")

16. Грожан (Франция, "Хаас")

17. Гасли (Франция, "Торо Россо")

18. Стролл (Канада, "Уильямс")

19. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

20. Верляйн (Германия, "Заубер")