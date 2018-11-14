13:49 | Формула-1

Хэмилтон сомневается, что стоит проводить гонки во Вьетнаме

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Пилот "Мерседеса"  Льюис Хэмилтон скептически настроен относительно перспектив "Гран-при Вьетнама", который появится в "Формуле-1" с 2020 года. По его мнению, нет смысла устраивать гонки в таких странах.

– Я не знаю, насколько это целесообразно, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Мне доводилось бывать во Вьетнаме. Это очень красивая страна. Я участвовал в гонках в Индии. Это было странно. Потому что в стране огромная нищета, а посреди пустоты прекрасный автодром. Это вызывает смешанные чувства. У нас были гонки и в Турции, на которые почти никто не приходил. Отличные гонки, но никакой аудитории.

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