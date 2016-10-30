Хэмилтон сократил отставание от Росберга в личном зачете

Победитель "Гран-при Мексики" пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сократил отставание от ставшего вторым партнера по команде Нико Росберга в личном зачете. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят продолжает идти 14-м.
Формула-1
Личный зачет
1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 349
2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 330
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 239
4. Феттель (Германия, "Феррари") – 192
5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 178
6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 175
7. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 85
Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 85
9. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 60
10. Алонсо (Испания, "Макларен") - 52
11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 51
12. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 38
13. Грожан (Франция, "Хаас") - 29
14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") - 25
15. Баттон (Великобритания, "Макларен") - 21
16. Магнуссен (Дания, "Рено") - 7
17. Палмер (Великобритания, "Рено") - 1
Верляйн (Германия, "Манор") - 1
Вандорн (Бельгия, "Макларен") - 1
Кубок конструкторов
1. "Мерседес" - 679
2. "Ред Булл" - 422
3. "Феррари" - 370
4. "Форс Индия" - 145
5. "Уильямс" - 136
6. "Макларен" - 74
7. "Торо Россо" - 55
8. "Хаас" - 29
9. "Рено" - 8
10. "Манор" - 1
11. "Заубер" - 0
mumer
Как это "Ферстапен обошел Райконена"?
00:10