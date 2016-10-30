Хэмилтон сократил отставание от Росберга в личном зачете

Победитель "Гран-при Мексики" пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сократил отставание от ставшего вторым партнера по команде Нико Росберга в личном зачете. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят продолжает идти 14-м.

Формула-1

Личный зачет

1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 349

2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 330

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 239

4. Феттель (Германия, "Феррари") – 192

5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 178

6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 175

7. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 85

Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 85

9. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 60

10. Алонсо (Испания, "Макларен") - 52

11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 51

12. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 38

13. Грожан (Франция, "Хаас") - 29

14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") - 25

15. Баттон (Великобритания, "Макларен") - 21

16. Магнуссен (Дания, "Рено") - 7

17. Палмер (Великобритания, "Рено") - 1

Верляйн (Германия, "Манор") - 1

Вандорн (Бельгия, "Макларен") - 1

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" - 679

2. "Ред Булл" - 422

3. "Феррари" - 370

4. "Форс Индия" - 145

5. "Уильямс" - 136

6. "Макларен" - 74

7. "Торо Россо" - 55

8. "Хаас" - 29

9. "Рено" - 8

10. "Манор" - 1

11. "Заубер" - 0