Хэмилтон сократил до семи очков отставание от Феттеля

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сократил отставание от лидирующего в общем зачете Себастьяна Феттеля из "Феррари". Напомним, что британец одержал победу в "Гран-при Бельгии".
Чемпионат мира
Общий зачет
1. Феттель (Германия, "Феррари") – 220 очков
2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 213
3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 179
4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 132
5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 128
6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 67
7. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 56
8. Окон (Франция, "Форс Индия") – 47
9. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 36
10. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 34
11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 27
12. Грожан (Франция, "Хаас") – 24
13. Стролл (Канада, "Уильямс") – 18
14. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 11
15. Алонсо (Испания, "Макларен") – 10
16. Верляйн (Германия, "Заубер") – 5
17. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 4
18. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1
19. Палмер (Великобритания, "Рено") – 0
20. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0
21. Джовинацци (Италия, "Заубер") – 0
Кубок конструкторов
1. "Мерседес" – 392 очка
2. "Феррари" – 348
3. "Ред Булл" – 199
4. "Форс Индия" – 103
5. "Уильямс" – 45
6. "Торо Россо" – 40
7. "Хаас" – 35
8. "Рено" – 34
9. "Макларен" – 11
10. "Заубер" – 5