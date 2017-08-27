Хэмилтон сократил до семи очков отставание от Феттеля

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сократил отставание от лидирующего в общем зачете Себастьяна Феттеля из "Феррари". Напомним, что британец одержал победу в "Гран-при Бельгии".

Чемпионат мира

Общий зачет

1. Феттель (Германия, "Феррари") – 220 очков

2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 213

3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 179

4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 132

5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 128

6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 67

7. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 56

8. Окон (Франция, "Форс Индия") – 47

9. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 36

10. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 34

11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 27

12. Грожан (Франция, "Хаас") – 24

13. Стролл (Канада, "Уильямс") – 18

14. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 11

15. Алонсо (Испания, "Макларен") – 10

16. Верляйн (Германия, "Заубер") – 5

17. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 4

18. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1

19. Палмер (Великобритания, "Рено") – 0

20. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0

21. Джовинацци (Италия, "Заубер") – 0

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" – 392 очка

2. "Феррари" – 348

3. "Ред Булл" – 199

4. "Форс Индия" – 103

5. "Уильямс" – 45

6. "Торо Россо" – 40

7. "Хаас" – 35

8. "Рено" – 34

9. "Макларен" – 11

10. "Заубер" – 5