Хэмилтон считает, что Алонсо ошибался с выбором команд

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон намекнул, что Фернандо Алонсо не очень грамотно выбирал себе команды. Британец в этом году стал пятикратным чемпионом мира, а у испанца осталось два титула.

– Алонсо мог выиграть больше чемпионств, но это не значит, что у него не было шансов, – цитирует Auto Motor und Sport Хэмилтона. – Все зависит от принятия правильных решений вне кокпита. Если думаете, что все контролируете на рынке пилотов, как это он делал, то не удивляйтесь тому, что в итоге окажетесь ни с чем. Я очень уважаю Алонсо. Он феноменальный пилот. Не думаю, что его репутация пострадала за последние годы. Люди понимают, какой вклад он сделал в "Формулу-1".