Хэмилтон продлит контракт с "Мерседесом" на два года?

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон близок к продлению контракта с командой. Ожидается, что он подпишет договор до 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

– Осталось не так много вещей, которые нужно обсудить, – цитирует F1i Хэмилтона, у которого на руках есть контракт до конца 2018 года. – Мы все почти согласовали. Уверен, что к концу месяца все будет готово. Мы должны провести межсезонье спокойно, готовиться к следующему сезону. Я переживаю самую захватывающую часть карьеры. Останусь в команде еще на пару лет, может, больше. Не хочу устанавливать крайний срок, потому что есть много вещей, которые я должен еще попробовать в этой жизни. Я не хочу работать дольше, чем будет желание. Но пока мне все нравится.