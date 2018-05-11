Хэмилтон показал лучшее время во второй практике "Гран-при Испании", Сироткин - 20-е

Первое место во второй практике "Гран-при Испании" занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. В тройку лучших также вошли Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен (оба - "Ред Булл").
Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 20-е время.
Барселона (Испания)
Гран-при Испании
Вторая свободная практика
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 1.18,259 (39 кругов)
2. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") - отставание 0,133 (41)
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 0,274 (39)
4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 0,326 (34)
5. Валттери Боттас ("Мерседес") - 0,352 (39)
6. Кими Райкконен ("Феррари") - 0,570 (16)
7. Ромен Грожан ("Хаас") - 1,320 (24)
8. Кевин Магнуссен ("Хаас") - 1,384 (39)
9. Стоффель Вандорн ("Макларен") - 1,463 (32)
10. Серхио Перес ("Форс Индия") - 1,703 (28)
11. Эстебан Окон ("Форс Индия") - 1,765 (38)
12. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 1,776 (35)
13. Нико Хюлькенберг ("Рено") - 1,924 (43)
14. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 2,114 (32)
15. Маркус Эрикссон ("Заубер") - 2,242 (37)
16. Шарль Леклер ("Заубер") - 2,255 (29)
17. Карлос Сайнс ("Рено") - 2,413 (31)
18. Брендон Хартли ("Торо Россо") - 3,006 (34)
19. Лэнс Стролл ("Уильямс") - 3,297 (35)
20. Сергей Сироткин ("Уильямс") - 3,801 (36)
*FaiR*
3.8 за круг???) срочно вызывайте квята))
18:18
КолобокКолобков
Вроде и надо что-то написать, чтобы зарплату госдепа отработать, но вроде и так всё на лицо...
18:14