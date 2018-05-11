Хэмилтон показал лучшее время во второй практике "Гран-при Испании", Сироткин - 20-е

Первое место во второй практике "Гран-при Испании" занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. В тройку лучших также вошли Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен (оба - "Ред Булл").

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 20-е время.

Барселона (Испания)

Гран-при Испании

Вторая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 1.18,259 (39 кругов)

2. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") - отставание 0,133 (41)

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 0,274 (39)

4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 0,326 (34)

5. Валттери Боттас ("Мерседес") - 0,352 (39)

6. Кими Райкконен ("Феррари") - 0,570 (16)

7. Ромен Грожан ("Хаас") - 1,320 (24)

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") - 1,384 (39)

9. Стоффель Вандорн ("Макларен") - 1,463 (32)

10. Серхио Перес ("Форс Индия") - 1,703 (28)

11. Эстебан Окон ("Форс Индия") - 1,765 (38)

12. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 1,776 (35)

13. Нико Хюлькенберг ("Рено") - 1,924 (43)

14. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 2,114 (32)

15. Маркус Эрикссон ("Заубер") - 2,242 (37)

16. Шарль Леклер ("Заубер") - 2,255 (29)

17. Карлос Сайнс ("Рено") - 2,413 (31)

18. Брендон Хартли ("Торо Россо") - 3,006 (34)

19. Лэнс Стролл ("Уильямс") - 3,297 (35)

20. Сергей Сироткин ("Уильямс") - 3,801 (36)