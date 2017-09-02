Хэмилтон побил рекорд Шумахера

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в квалификации за карьеру. 32-летний британец показал лучший результат на "Гран-при Италии".
Таким образом, Хэмилтон обошел по количеству поул-позишн легендарного Михаэля Шумахера, который за свою карьеру 68 раз выигрывал квалификации.
🏁HISTORY!🏁– BBC Sport (@BBCSport) 2 сентября 2017 г.
Lewis Hamilton beats Michael Schumacher's #F1 record of 68 pole positions.
P1 for the #ItalianGP https://t.co/Eb4oSSe25p #bbcf1 pic.twitter.com/Wg29olFF63
Schnippersson
Полностью согласен с Колобком
19:16
streletc1783
КолобокКолобков Ты хоть закусывай иногда!Столбики,пирожки,чернушки,самовозки - иди спать!
19:03
КолобокКолобков
По уровню таланта близко не стоит с Мишей...Все видели какие он рекорды устанавливал, когда самовозку не имел ,и как сезоны дорожному столбику сливал...
18:53