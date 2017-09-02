Хэмилтон побил рекорд Шумахера

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в квалификации за карьеру. 32-летний британец показал лучший результат на "Гран-при Италии".

Таким образом, Хэмилтон обошел по количеству поул-позишн легендарного Михаэля Шумахера, который за свою карьеру 68 раз выигрывал квалификации.