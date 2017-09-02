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18:48 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон побил рекорд Шумахера

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал 69-ю победу в квалификации за карьеру. 32-летний британец показал лучший результат на "Гран-при Италии".

Таким образом, Хэмилтон обошел по количеству поул-позишн легендарного Михаэля Шумахера, который за свою карьеру 68 раз выигрывал квалификации.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Schnippersson

Полностью согласен с Колобком

19:16

streletc1783

КолобокКолобков Ты хоть закусывай иногда!Столбики,пирожки,чернушки,самовозки - иди спать!

19:03

КолобокКолобков

По уровню таланта близко не стоит с Мишей...Все видели какие он рекорды устанавливал, когда самовозку не имел ,и как сезоны дорожному столбику сливал...

18:53