Хэмилтон – первый в квалификации "Гран-при Италии", Квят - 14-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации "Гран-при Италии". Для 32-летнего британца это 69-й поул-позишн, по этому показателю он опередил легендарного Михаэля Шумахера (68).

Вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а третий результат показал его партнер по конюшне Даниэль Риккьярдо. Однако из-за штрафов места гонщиков из австрийской команды на стартовой решетке займут Лэнс Стролл ("Уильямс") и Эстебан Окон ("Форс Индия") соответственно. Ферстаппен и Риккьярдо получат 20 и 25 мест штрафа.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят – 14-й.

Ранее стало известно, что представители "Рено" Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер лишатся ряда позиций на старте гонки. Карлос Сайнс на "Торо Россо" лишится 10 позиций, а Фернандо Алонсо на "Макларене" – 35.

Чемпионат мира

13-й этап

"Гран-при Италии"

Квалификация

1. Хэмилтон ("Мерседес") – 1.35,554

2. Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.36,702

3. Риккьярдо ("Ред Булл") - 1.36,702

4. Стролл ("Уильямс") - 1.37,032

5. Окон ("Форс Индия") – 1.37,719

6. Боттас ("Мерседес") – 1.37,833

7. Райкконен ("Феррари") – 1.37,987

8. Феттель ("Феррари") – 1.38,064

9. Масса ("Уильямс") – 1.38,251

10 . Вандорн ("Макларен") – 1.39,157

11. Перес ("Форс Индия")

12. Хюлькенберг ("Рено")

13. Алонсо ("Макларен")

14. КВЯТ ("Торо Россо")

15. Сайнс ("Торо Россо")

16. Магнуссен ("Хаас")

17. Палмер ("Рено")

18. Эрикссон ("Заубер")

19. Верляйн ("Заубер")

20. Грожан ("Хаас")

"Гран-при Италии". Квалификация. LIVE!