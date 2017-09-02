Хэмилтон – первый в квалификации "Гран-при Италии", Квят - 14-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал первым в квалификации "Гран-при Италии". Для 32-летнего британца это 69-й поул-позишн, по этому показателю он опередил легендарного Михаэля Шумахера (68).
Вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а третий результат показал его партнер по конюшне Даниэль Риккьярдо. Однако из-за штрафов места гонщиков из австрийской команды на стартовой решетке займут Лэнс Стролл ("Уильямс") и Эстебан Окон ("Форс Индия") соответственно. Ферстаппен и Риккьярдо получат 20 и 25 мест штрафа.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят – 14-й.
Ранее стало известно, что представители "Рено" Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер лишатся ряда позиций на старте гонки. Карлос Сайнс на "Торо Россо" лишится 10 позиций, а Фернандо Алонсо на "Макларене" – 35.
Чемпионат мира
13-й этап
"Гран-при Италии"
Квалификация
1. Хэмилтон ("Мерседес") – 1.35,554
2. Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.36,702
3. Риккьярдо ("Ред Булл") - 1.36,702
4. Стролл ("Уильямс") - 1.37,032
5. Окон ("Форс Индия") – 1.37,719
6. Боттас ("Мерседес") – 1.37,833
7. Райкконен ("Феррари") – 1.37,987
8. Феттель ("Феррари") – 1.38,064
9. Масса ("Уильямс") – 1.38,251
10 . Вандорн ("Макларен") – 1.39,157
11. Перес ("Форс Индия")
12. Хюлькенберг ("Рено")
13. Алонсо ("Макларен")
14. КВЯТ ("Торо Россо")
15. Сайнс ("Торо Россо")
16. Магнуссен ("Хаас")
17. Палмер ("Рено")
18. Эрикссон ("Заубер")
19. Верляйн ("Заубер")
20. Грожан ("Хаас")
- Михаэль Шумахер
- Мерседес
- Форс Индия
- Льюис Хэмилтон
- Макларен (команда)
- Торо Россо
- Фернандо Алонсо
- Даниэль Риккьярдо
- Уильямс (команда)
- Нико Хюлькенберг
- Карлос Сайнс
- Ред Булл (Ф-1)
- Даниил Квят
- Макс Ферстаппен
- Рено (Формула-1)
- Эстебан Окон
- Лэнс Стролл
КолобокКолобков
1aceace___Несколько лет назад мы тут спорили уже по этому поводу. Я тоже считаю,что по логике тот поул в Монако за дядей Мишей, но официальная позиция ФИА идёт в разрез с этим. Поэтому- по логике одно, а официально- другое (((
19:20
zolton
Если завтра дождь, то интересно будет посмотреть на Строла.
19:18
1aceace
ващето у миши 69 полов. с хера ли считают только 68 я так и не понял. ведь наказание было не за действия в квалификации, а за несвязанные с этим события. т.е. время никто не аннулировал. а каким он стартовал не важно. квалу то выиграл же. иначе тогда нужно лишить его ещё десятка полов за то что у него на прогреве машина ломалась и он не стартовал, за то что глох перед стартом и тп. где логика?
19:15
КолобокКолобков
Смотрел по скай спорт. Классная квалификация, жаль у Макса минус 15 мест. Но хорошо,что чернушка в итоге взял поул, а то было бы слишком обидно,как тогда с дядей Мишей в Монако. И,кстати, я всё понимаю, что трасса была быстрее с каждой секундой и чернушка последним пересек линию , но очень уж велик отрыв, и всё сразу после слов в наушник о том,что надо прибавить. Если Мерсы на таком уровне играют со всеми в кошки-мышки, то это страшно конечно. Учитывая все штрафы,поздравим лесоруба со стартом с первого ряда и передадим большой привет творожку, который считает себя конкурентноспособным))))
18:51
Romka3101
Стролл вторым стартует,Окон третьим,Квят десятым )))
18:49
konec mira
Red Bull'ы оштрафованы, Стролл с первого ряда стартует - очуметь.
18:46
zamzam85
хорошая квалификация была жаль не показали
18:45