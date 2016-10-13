Хэмилтон отказался от тестов новых шин "Пирелли" из-за боли в ногах

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отказался от участия в тестах новых шин "Пирелли", которые проходят в Барселоне. Вчера новую резину на 2017 год тестировал Нико Росберг, а сегодня это должен был сделать Хэмилтон. Однако пресс-служба "Мерседеса" заявила, что британец не будет этого делать, поскольку он жалуется на боли в ногах после тренировки. В команде посчитали нецелесообразным подвергать его нагрузкам перед "Гран-при США".

Вместо Хэмилтона сегодня за рулем "Мерседеса" новые шины протестирует Паскаль Верляйн, который в чемпионате выступает за "Манор". Отметим, что "Пирелли" настаивала, чтобы тесты проводили топ-пилоты.