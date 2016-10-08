Хэмилтон отказался общаться с прессой на брифинге "Мерседеса"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отказался участвовать в официальном брифинге команды по итогам квалификации в Японии. Напомним, что на пресс-конференции в четверг британец постоянно отвлекался на свой телефон, развлекаясь в приложениях. Это вызвало возмущение среди журналистов, которые обвинили Хэмилтона в неуважении к японской публике.

– Если я проявил неуважение к кому-либо из вас или вы почувствовали, что я отнесся к вам неуважительно, то скажу честно: у меня не было подобных намерений, ведь я хотел просто повеселиться, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Более неуважительным было то, что писала вчера мировая пресса. К сожалению, здесь присутствуют люди, которые этого не делали, но мое решение коснется и их в том числе. Я больше не собираюсь сидеть здесь. Прошу меня извинить. Надеюсь, вы насладитесь остатком уик-энда.