Хэмилтон обогнал Ибрагимовича в списке самых богатых спортсменов Британии

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон является самым богатым спортсменом Великобритании, информирует Sunday Times. Его состояние оценивается в 121 миллион фунтов стерлингов. На второй строчке расположился нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, у которого 110 миллионов.

Самые богатые спортсмены Великобритании:

1. Льюис Хэмилтон ("Формула-1", "Мерседес") – 121 миллион фунтов стерлингов

2. Златан Ибрагимович (футбол, "Манчестер Юнайтед") – 110

3. Уэйн Руни (футбол, "Манчестер Юнайтед") – 93

4. Дженсон Баттон ("Формула-1", "Макларен") – 86

5. Рори Макилрой (гольф) – 82