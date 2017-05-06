Хэмилтон обогнал Ибрагимовича в списке самых богатых спортсменов Британии

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон является самым богатым спортсменом Великобритании, информирует Sunday Times. Его состояние оценивается в 121 миллион фунтов стерлингов. На второй строчке расположился нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, у которого 110 миллионов.
Самые богатые спортсмены Великобритании:
1. Льюис Хэмилтон ("Формула-1", "Мерседес") – 121 миллион фунтов стерлингов
2. Златан Ибрагимович (футбол, "Манчестер Юнайтед") – 110
3. Уэйн Руни (футбол, "Манчестер Юнайтед") – 93
4. Дженсон Баттон ("Формула-1", "Макларен") – 86
5. Рори Макилрой (гольф) – 82