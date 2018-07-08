Хэмилтон - о "Феррари": "Интересная тактика"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил недовольство действиями гонщиков "Феррари" во время "Гран-при Великобритании". На первом круге британца развернуло после контакта с Кими Райкконеном. Хэмилтон финишировал в гонке вторым, победу одержал пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

- Это лучшая гонка в году и лучшие болельщики, - цитирует Sky Sports Хэмилтона. - Жаль, что я не смог подарить им победу, но спасибо за поддержку. Вы помогли мне сегодня.

Интересная тактика со стороны соперника. Мы сделаем все возможное, чтобы противостоять им и прогрессировать в следующих гонках.