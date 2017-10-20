Хэмилтон не собирается вставать на колено во время гимна США

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не планирует вставать на одно колено во время гимна США перед гонкой в Остине. Ранее британец в социальных сетях выступал в поддержку протестного движения среди американских спортсменов, которые выражали свое несогласие с поведением полиции США по отношению к чернокожим гражданам. Жестом протеста было вставание на колено во время гимна США, что вызывало негодование президента страны Дональда Трампа.

– Об этом многое сказано, – цитирует AFP Хэмилтона. – Я знаю многих американцев, мы с ними говорим об этом. У меня хорошее представление о том, что происходит, об этом движении. Я его уважаю и поддерживаю. Но не планирую ничего особенного. Моя цель – выиграть гонку. Это мой приоритет, и больше ни о чем я не беспокоюсь.