Хэмилтон может стать чемпионом мира уже в следующей гонке

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон увеличил отрыв в общем зачете чемпионата мира после победы в гонке "Гран-при Японии". Его главный конкурент Себастьян Феттель из "Феррари" не смог финишировать из-за проблем с зажиганием.

Отрыв Хэмилтона составляет 59 очков. Теоретически он может стать чемпионом мира уже в следующей гонке "Гран-при США".

Общий зачет

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 306 очков

2. Феттель (Германия, "Феррари") – 247

3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 234

4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 192

5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 148

6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 111

7. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 82

8. Окон (Франция, "Форс Индия") – 65

9. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 48

10. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 34

11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 34

12. Стролл (Канада, "Уильямс") – 32

13. Грожан (Франция, "Хаас") – 28

14. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 15

15. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 13

16. Алонсо (Испания, "Макларен") – 10

17. Палмер (Великобритания, "Рено") – 8

18. Верляйн (Германия, "Заубер") – 5

19. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 4

20. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0

21. Джовинацци (Италия, "Заубер") – 0

22. Гасли (Франция, "Торо Россо") – 0

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" – 540 очков

2. "Феррари" – 395

3. "Ред Булл" – 303

4. "Форс Индия" – 147

5. "Уильямс" – 66

6. "Торо Россо" – 52

7. "Хаас" – 43

8. "Рено" – 42

9. "Макларен" – 23

10. "Заубер" – 5