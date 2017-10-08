Хэмилтон может стать чемпионом мира уже в следующей гонке

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон увеличил отрыв в общем зачете чемпионата мира после победы в гонке "Гран-при Японии". Его главный конкурент Себастьян Феттель из "Феррари" не смог финишировать из-за проблем с зажиганием.
Отрыв Хэмилтона составляет 59 очков. Теоретически он может стать чемпионом мира уже в следующей гонке "Гран-при США".
Общий зачет
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 306 очков
2. Феттель (Германия, "Феррари") – 247
3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 234
4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 192
5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 148
6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 111
7. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 82
8. Окон (Франция, "Форс Индия") – 65
9. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 48
10. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 34
11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 34
12. Стролл (Канада, "Уильямс") – 32
13. Грожан (Франция, "Хаас") – 28
14. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 15
15. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 13
16. Алонсо (Испания, "Макларен") – 10
17. Палмер (Великобритания, "Рено") – 8
18. Верляйн (Германия, "Заубер") – 5
19. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 4
20. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0
21. Джовинацци (Италия, "Заубер") – 0
22. Гасли (Франция, "Торо Россо") – 0
Кубок конструкторов
1. "Мерседес" – 540 очков
2. "Феррари" – 395
3. "Ред Булл" – 303
4. "Форс Индия" – 147
5. "Уильямс" – 66
6. "Торо Россо" – 52
7. "Хаас" – 43
8. "Рено" – 42
9. "Макларен" – 23
10. "Заубер" – 5
george64
Да если Феррари продолжат свое падение в пропасть, то не мудрено.
10:22