Хэмилтон может подписать контракт с "Мерседесом" в ближайшие две недели

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон может заключить с командой новый контракт в ближайшие две недели, до "Гран-при Франции", которое пройдет с 22 по 24 июня, сообщает f1news со ссылкой на Auto Motor und Sport. Текущее соглашение 33-летнего британца действует до конца 2018 года.

- Сейчас все сводится к тому, чтобы правильно расставить все запятые, – заявил неисполнительный директор команды Ники Лауда. – Адвокаты сторон постоянно пересылают друг другу документы на согласование, и это занимает много времени. Но мы не торопимся. Когда кто-то хочет жениться, дата свадьбы не имеет значения.

По предварительным данным, новый контракт британца с "Мерседесом" будет заключен на три сезона. За это время пилот заработает около 120 миллионов фунтов. После завершения сделки немецкая команда, возможно, предложит новое соглашение другому действующему пилоту Валттери Боттасу.

Напомним, Хэмилтон выступает за "Мерседес" с 2013 года, в составе немецкой команды гонщик трижды становился чемпионом мира.