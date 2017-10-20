Хэмилтон - лучший во второй практике "Гран-при США", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике "Гран-при США". Британец опередил гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который показал второй результат. Третьим стал Себастьян Феттель на "Феррари".
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат, а его партнер по команде Брендон Хартли был 17-м.
INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP2)– Formula 1 (@F1) 20 октября 2017 г.
Another great session for @LewisHamilton, who posts the fastest ever F1 lap at @COTA ⏱️#USGP #FP2 pic.twitter.com/El9jTPPISp
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Торо Россо
- Ред Булл (Ф-1)
- Даниил Квят
- Макс Ферстаппен
abs68
ай да молодцы, теперь и таблица со всей выкладкой, умеют же когда хотят
00:38