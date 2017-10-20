Хэмилтон - лучший во второй практике "Гран-при США", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике "Гран-при США". Британец опередил гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который показал второй результат. Третьим стал Себастьян Феттель на "Феррари".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат, а его партнер по команде Брендон Хартли был 17-м.