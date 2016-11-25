17:44 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон - лучший во второй практике "Гран-при Абу-Даби", у Квята возникли технические проблемы

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике "Гран-при Абу-Даби". Он всего на 0,079 секунды опередил своего партнера по команде Нико Росберга. Замкнул тройку Себастьян Феттель на "Феррари", а далее расположились "Ред Буллы" Макса Ферстаппена и Даниэля Риккьярдо.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал последний результат, поскольку проехал только четыре круга, после чего случился разворот и прокол колеса, в причинах которого разбираются механики.

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