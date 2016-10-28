19:57 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон - лучший в первой практике "Гран-при Мексики", Квят - десятый

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике "Гран-при Мексики". Еще один пилот команды, лидер общего зачета Нико Росберг стал только седьмым. Второй результат - у Себастьяна Феттеля из "Феррари", третий - у его партнера по команде Кими Райкконена.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал десятое время.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джерри. Без Тома.

Но это, конечно, отвлекающий маневр. Макс тут не для того, чтобы быть 4-ым, в воскресенье он задаст всем жару. Мерседесы в ужасе расступятся, Дэн подавится своим ботинком, а Феррари в страхе просто отползут в сторонку.

20:41

Джерри. Без Тома.

А Масяня 14 -ое.

20:36

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