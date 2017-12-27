Хэмилтон извинился за то, что накричал на племянника, одевшегося принцессой

Четырехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вынужден был оправдываться после удаления видео со своим племянником из Инстаграма. На этом видео был зафиксирован его разговор с племянником, который нарядился в платье принцессы и держал в руках волшебную палочку с сердечком. Видео было подписано: "Мне очень грустно. Посмотрите на моего племянника".

На видео Хэмилтон спрашивает у мальчика, почему тот надел платье принцессы.

– Ты попросил платье на Рождество? Да? А зачем? Мальчики не носят платьев! – восклицает на видео Хэмилтон, после чего его племянник закрыл уши руками. Такое поведение Хэмилтона вызвало критику со стороны ряда его читателей, и он был вынужден удалить видео, сделав пояснение в Твиттере.

– Вчера я играл со своим племянником и понял, что мои слова были неуместными. Поэтому я удалил видео, – написал британец. – Я не собирался никому причинять боль. Мне нравится, что мой племянник чувствует себя свободно и может себя выражать. Искренне извиняют за свое поведение, потому что понимаю: неприемлемо кого-либо притеснять. Я поддерживаю каждого, кто живет своей жизнью и делает то, что считает нужным. Надеюсь, меня могут простить за это недоразумение.