13:21 | Формула-1

Хэмилтон извинился за то, что накричал на племянника, одевшегося принцессой

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Четырехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вынужден был оправдываться после удаления видео со своим племянником из Инстаграма. На этом видео был зафиксирован его разговор с племянником, который нарядился в платье принцессы и держал в руках волшебную палочку с сердечком. Видео было подписано: "Мне очень грустно. Посмотрите на моего племянника".

На видео Хэмилтон спрашивает у мальчика, почему тот надел платье принцессы.

– Ты попросил платье на Рождество? Да? А зачем? Мальчики не носят платьев! – восклицает на видео Хэмилтон, после чего его племянник закрыл уши руками. Такое поведение Хэмилтона вызвало критику со стороны ряда его читателей, и он был вынужден удалить видео, сделав пояснение в Твиттере.

– Вчера я играл со своим племянником и понял, что мои слова были неуместными. Поэтому я удалил видео, – написал британец. – Я не собирался никому причинять боль. Мне нравится, что мой племянник чувствует себя свободно и может себя выражать. Искренне извиняют за свое поведение, потому что понимаю: неприемлемо кого-либо притеснять. Я поддерживаю каждого, кто живет своей жизнью и делает то, что считает нужным. Надеюсь, меня могут простить за это недоразумение.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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hardcore f1 fan

– Ты попросил платье на Рождество? Да? А зачем? Мальчики не носят платьев! – восклицает на видео Хэмилтон. Дак Люся это платье ему купил что ли?

17:44

spetrov

...Говорят, что подобное можно было встретить вплоть до 20-х годов прошлого уже века.

15:35

spetrov

С другой стороны, раньше мальчики до определенного возраста носили платья. :) Фотографий таких немало можно найти. Одежда была дорога, да и платье на вырост проще сшить.

15:32

Разбанен досрочно

кошка, живущая среди собак, ощущает себя собакой. это есть в каждом учебнике по психологии. поэтому с детства надо давать понимать мальчику, что он мальчик и не одевать его в юбки и не играть с ним в куклы. «Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». (с)

14:43

Джерри. Без Тома.

Ролевые игры подобного плана поощрять не надо, конечно, но и быть в шоке от этого тоже не стоит. Ориентация не зависит от детских игр, и сетовать, что в голове у племянника что-то не то, - бессмысленно.

14:36

Джерри. Без Тома.

На чужих детей орать большого ума не надо. Своих пусть заводит и на них орёт.

14:31

sakusda

простите нас гомолюбы...

14:21

Массарагж

Боже! Куда катится Мир?!

14:16

mikeV

Конечно, нельзя его ругать - может, племяш хочет стать гомосеком или поменять пол...

14:10

DMisha4

Права "обычных" людей становятся фикцией, они уже не могут просто высказать свое мнение, ведь это всегда ущемит интересы каких-нибудь меньшинств. Искренне верю, что у нас к этому не придет, такой толерантности здесь не место!

14:07

maxcds

похоже точка невозврата пройдена

14:02

shpasic

всё равно Хэмилтону ничего за это не будет. т.к. любое наказание за этот случай можно будет счесть расизмом.

13:39

Igrok Igorek

Капец! Европа во всей красе...

13:28