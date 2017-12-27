Хэмилтон извинился за то, что накричал на племянника, одевшегося принцессой

Четырехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вынужден был оправдываться после удаления видео со своим племянником из Инстаграма. На этом видео был зафиксирован его разговор с племянником, который нарядился в платье принцессы и держал в руках волшебную палочку с сердечком. Видео было подписано: "Мне очень грустно. Посмотрите на моего племянника".
На видео Хэмилтон спрашивает у мальчика, почему тот надел платье принцессы.
– Ты попросил платье на Рождество? Да? А зачем? Мальчики не носят платьев! – восклицает на видео Хэмилтон, после чего его племянник закрыл уши руками. Такое поведение Хэмилтона вызвало критику со стороны ряда его читателей, и он был вынужден удалить видео, сделав пояснение в Твиттере.
– Вчера я играл со своим племянником и понял, что мои слова были неуместными. Поэтому я удалил видео, – написал британец. – Я не собирался никому причинять боль. Мне нравится, что мой племянник чувствует себя свободно и может себя выражать. Искренне извиняют за свое поведение, потому что понимаю: неприемлемо кого-либо притеснять. Я поддерживаю каждого, кто живет своей жизнью и делает то, что считает нужным. Надеюсь, меня могут простить за это недоразумение.
hardcore f1 fan
– Ты попросил платье на Рождество? Да? А зачем? Мальчики не носят платьев! – восклицает на видео Хэмилтон. Дак Люся это платье ему купил что ли?
17:44
spetrov
...Говорят, что подобное можно было встретить вплоть до 20-х годов прошлого уже века.
15:35
spetrov
С другой стороны, раньше мальчики до определенного возраста носили платья. :) Фотографий таких немало можно найти. Одежда была дорога, да и платье на вырост проще сшить.
15:32
Разбанен досрочно
кошка, живущая среди собак, ощущает себя собакой. это есть в каждом учебнике по психологии. поэтому с детства надо давать понимать мальчику, что он мальчик и не одевать его в юбки и не играть с ним в куклы. «Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». (с)
14:43
Джерри. Без Тома.
Ролевые игры подобного плана поощрять не надо, конечно, но и быть в шоке от этого тоже не стоит. Ориентация не зависит от детских игр, и сетовать, что в голове у племянника что-то не то, - бессмысленно.
14:36
Джерри. Без Тома.
На чужих детей орать большого ума не надо. Своих пусть заводит и на них орёт.
14:31
sakusda
простите нас гомолюбы...
14:21
Массарагж
Боже! Куда катится Мир?!
14:16
mikeV
Конечно, нельзя его ругать - может, племяш хочет стать гомосеком или поменять пол...
14:10
DMisha4
Права "обычных" людей становятся фикцией, они уже не могут просто высказать свое мнение, ведь это всегда ущемит интересы каких-нибудь меньшинств. Искренне верю, что у нас к этому не придет, такой толерантности здесь не место!
14:07
maxcds
похоже точка невозврата пройдена
14:02
shpasic
всё равно Хэмилтону ничего за это не будет. т.к. любое наказание за этот случай можно будет счесть расизмом.
13:39
Igrok Igorek
Капец! Европа во всей красе...
13:28