Хэмилтон и Алонсо - самые высокооплачиваемые пилоты, Квят - 16-й

Пилот Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" и Фернандо Алонсо из "Макларена" возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков "Формулы-1", сообщает Motorsport-Total. Каждый из них зарабатывает по 18,7 миллиона евро за сезон. Замыкает тройку Себастьян Феттель из "Феррари", который получает 14,1 миллиона евро. Кроме того, в десятку входят: Даниэль Риккьярдо (11,3 миллиона евро), Нико Хюлькенберг (9,4), Макс Ферстаппен (6,6), Ромен Грожан (6,6), Кими Райкконен (5,6), Валттери Боттас (5,6) и Фелипе Масса (4,7).

По оценкам издания, россиянин Даниил Квят по контракту с "Торо Россо" зарабатывает 940 тысяч евро в год. Пилот находится на 16-м месте в рейтинге.