02:45 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон и Алонсо - самые высокооплачиваемые пилоты, Квят - 16-й

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Пилот Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" и Фернандо Алонсо из "Макларена" возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков "Формулы-1", сообщает Motorsport-Total. Каждый из них зарабатывает по 18,7 миллиона евро за сезон. Замыкает тройку Себастьян Феттель из "Феррари", который получает 14,1 миллиона евро. Кроме того, в десятку входят: Даниэль Риккьярдо (11,3 миллиона евро), Нико Хюлькенберг (9,4), Макс Ферстаппен (6,6), Ромен Грожан (6,6), Кими Райкконен (5,6), Валттери Боттас (5,6) и Фелипе Масса (4,7).

По оценкам издания, россиянин Даниил Квят по контракту с "Торо Россо" зарабатывает 940 тысяч евро в год. Пилот находится на 16-м месте в рейтинге.

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Материалы REN-TV

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