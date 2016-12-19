20:47 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон хочет, чтобы все его инженеры и механики остались в "Мерседесе"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что попросит у главы команды Тото Вольффа не менять его механиков и инженеров перед следующим сезоном. Британец занял второе место в личном зачете по итогам сезона, чемпионом стал его товарищ по команде - Нико Росберг, завершивший карьеру.

– Я буду говорить с Вольффом в следующем году, – цитирует Mirror Хэмилтона. – Я должен донести до него, что моя команда не подлежит изменениям. Я хочу, чтобы все мои инженеры, механики остались. Нет ни одного человека в команде, которому я бы позволил уйти.

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