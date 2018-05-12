Хэмилтон был лучшим в третьей практике "Гран-при Испании", Сироткин - последний

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Испании". Вторым был его партнер по команде Валттери Боттас.

Третий результат у Себастьяна Феттеля на "Феррари", а замкнул четверку его напарник Кими Райкконен, на машине которого была произведена замена двигателя. Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал худший, 20-й, результат, уступив времени лидера 2,628 секунды.