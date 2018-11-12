Хэмилтон был близок к сходу с дистанции в гонке в Бразилии

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф рассказал, что Льюис Хэмилтон был близок к сходу с дистанции в гонке "Гран-при Бразилии". Британец стал победителем, опередив в итоге на полторы секунды Макса Ферстаппена из "Ред Булла".

– Хэмилтон на 28-м круге сказал, что с его двигателем что-то не так, – цитирует F1Today Вольффа. – Тогда мы спросили у инженеров, что происходит. Мне сказали, что поломка силовой установки на его машине неизбежна и случится на следующем круге. Я их переспросил. Они сказали, что есть большая проблема с двигателем. Но когда он проехал круг без схода, я попросил их уточнить ситуацию. Мне сказали, что вот-вот сломается выхлопная система, и двигатель перегреется до критического состояния. Я сказал, чтобы они попытались это исправить. Они начали убавлять все параметры. Температура упала ниже тысячи градусов, примерно до 980. Но и этого было слишком много. И так он ехал круг за кругом. Это было ужасно.