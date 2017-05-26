Хельмут Марко: "В Монако Квят едет так, что сердце замирает"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил выступление российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята в свободных заездах "Гран-при Монако". Гонщик показал четвертый и шестой результат по итогам первой и второй практики соответственно.

– Результаты "Торо Россо"? Еще в Барселоне Квят был последним в квалификации с неуправляемым автомобилем, – приводит Auto Motor und Sport слова Марко. – А здесь он едет так, что сердце замирает.

Напомним, что на прошлом этапе "Формулы-1" в Барселоне Квят стал последним в квалификации, а в гонке пришел к финишу девятым.