11:22 | ФОРМУЛА-1

Хельмут Марко: "Уверен, что "Ред Булл" будет бороться за титул в следующем году"

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Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко считает, что его команда сможет побороться за титул в следующем сезоне. В "Формуле-1" произойдет смена технического регламента, что должно снизить доминирование "Мерседеса".

– Шасси у "Ред Булла" всегда было хорошее, – цитирует F1i Марко. – В этом году ходовая часть была одной из лучших в чемпионате. Все данные, которые у нас есть, вселяют оптимизм. С новым регламентом никто не сможет использовать старые наработки. А история показала, что мы всегда успешнее других справляемся со сменой правил. Так что я уверен, мы будем бороться за титулы в следующем сезоне. Второе место нас уже не устроит.

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SSNA7

Хельмут, Вы о чём? Вы успешнее других справились с новыми правилами при переходе 13/14?

11:45

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