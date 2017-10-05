Хельмут Марко: "У "Ред Булла" железные яйца в отличие от "Феррари" и "Мерседеса"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что его команда гораздо смелее конкурентов ведет себя в плане допуска к гонкам молодых пилотов. Он подчеркнул, что вскоре будет объявлено о заключении контракта на следующий сезон с Пьером Гасли, который должен продолжить выступления в "Торо Россо", где заменяет сейчас Даниила Квята.

– Я могу сказать, что это случится скоро, – цитирует Autosport Марко. – "Ред Булл" совершенно отличается от "Феррари" и "Мерседеса". У нас есть железные яйца, и мы готовы допускать молодых пилотов за руль болида. У нас есть свои мысли, идеи. Как только будет принято решение по Гасли, мы сообщим. Можем ли мы подписать молодого гонщика не из нашей системы? Мы – "Ред Булл". У нас другое мышление. Это трудно себе представить.