12:36 | Формула-1

Хельмут Марко: "У "Ред Булла" нет первого пилота"

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Консультант "Ред Булла"  Хельмут Марко отметил, что в команде одинаково относятся к и Максу Ферстаппену, и к Даниэлю Риккьярдо. По его словам, оба пилота проявили себя хорошо в 2017 году.

– Я не делаю Макса фаворитом, но в квалификации он чаще был быстрее, – цитирует F1i Марко. – Ему пришлось многое перенести по ходу сезона, извлечь уроки. Он стал сильнее, чем был раньше. Его две победы – доказательство тому. Но у нас нет первого пилота. К обоим гонщикам относимся одинаково. Кто быстрее, тот и лучший. Оба пилота подстегивали друг друга, выходя на новый уровень.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Джерри. Без Тома.

Дионис, у Тефтеля была днюха, и Хорнер решил, что раз именинник намекнул, будто у Марка крыло лучше, то надо это крыло и подарить.

16:35

maximus

Зато В Торо Росо их два

15:28

Dionis741

SSNA7 уже всё написал. Хельмуту бы сценарии для юмористических шоу писать... В 2010 они тоже говорили о равенстве в команде, а потом сняли с машины Уэббера антикрыло для Феттеля.

14:16

SSNA7

Спасибо, посмеялся...

13:31