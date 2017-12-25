Хельмут Марко: "У "Ред Булла" нет первого пилота"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что в команде одинаково относятся к и Максу Ферстаппену, и к Даниэлю Риккьярдо. По его словам, оба пилота проявили себя хорошо в 2017 году.

– Я не делаю Макса фаворитом, но в квалификации он чаще был быстрее, – цитирует F1i Марко. – Ему пришлось многое перенести по ходу сезона, извлечь уроки. Он стал сильнее, чем был раньше. Его две победы – доказательство тому. Но у нас нет первого пилота. К обоим гонщикам относимся одинаково. Кто быстрее, тот и лучший. Оба пилота подстегивали друг друга, выходя на новый уровень.