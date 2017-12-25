Хельмут Марко: "У "Ред Булла" нет первого пилота"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что в команде одинаково относятся к и Максу Ферстаппену, и к Даниэлю Риккьярдо. По его словам, оба пилота проявили себя хорошо в 2017 году.
– Я не делаю Макса фаворитом, но в квалификации он чаще был быстрее, – цитирует F1i Марко. – Ему пришлось многое перенести по ходу сезона, извлечь уроки. Он стал сильнее, чем был раньше. Его две победы – доказательство тому. Но у нас нет первого пилота. К обоим гонщикам относимся одинаково. Кто быстрее, тот и лучший. Оба пилота подстегивали друг друга, выходя на новый уровень.
Джерри. Без Тома.
Дионис, у Тефтеля была днюха, и Хорнер решил, что раз именинник намекнул, будто у Марка крыло лучше, то надо это крыло и подарить.
16:35
maximus
Зато В Торо Росо их два
15:28
Dionis741
SSNA7 уже всё написал. Хельмуту бы сценарии для юмористических шоу писать... В 2010 они тоже говорили о равенстве в команде, а потом сняли с машины Уэббера антикрыло для Феттеля.
14:16
SSNA7
Спасибо, посмеялся...
13:31