Хельмут Марко: "У Квята было достаточно шансов, чтобы все исправить"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко высказал мнение, что по ходу 2017 года у Даниила Квята было достаточно шансов для того, чтобы исправить ситуацию и вновь обрести уверенность в собственных силах. Сезон-2017 для 23-летнего россиянина в составе "Торо Россо" закончилась досрочно, в концовке этого сезона и в следующем году боевыми пилотами команду будут Пьер Гасли и Брендон Хартли.

– Почему Квят не выдержал давления? К сожалению, у нас нет ответа на этот вопрос, – цитирует Autosport слова Марко. – Возможно, именно поэтому мы не смогли исправить ситуацию. В своем дебютном сезоне он был великолепен и часто опережал Риккьярдо. Вот почему мы повысили его до "Ред Булла". Но затем его уровень выступлений начал неожиданно падать. Порой такое случается. Мы дали ему не один шанс для того, чтобы все исправить, однако он не сумел раскрыть свой потенциал.

Квят чересчур много думал о своих неудачах? Я надеюсь, что он, действительно, думал. Если брать во внимание его предпочтения в музыке и литературе, то понимаешь, что перед тобой довольно умный парень…