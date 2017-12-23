Хельмут Марко: "У Квята было достаточно шансов, чтобы все исправить"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко высказал мнение, что по ходу 2017 года у Даниила Квята было достаточно шансов для того, чтобы исправить ситуацию и вновь обрести уверенность в собственных силах. Сезон-2017 для 23-летнего россиянина в составе "Торо Россо" закончилась досрочно, в концовке этого сезона и в следующем году боевыми пилотами команду будут Пьер Гасли и Брендон Хартли.
– Почему Квят не выдержал давления? К сожалению, у нас нет ответа на этот вопрос, – цитирует Autosport слова Марко. – Возможно, именно поэтому мы не смогли исправить ситуацию. В своем дебютном сезоне он был великолепен и часто опережал Риккьярдо. Вот почему мы повысили его до "Ред Булла". Но затем его уровень выступлений начал неожиданно падать. Порой такое случается. Мы дали ему не один шанс для того, чтобы все исправить, однако он не сумел раскрыть свой потенциал.
Квят чересчур много думал о своих неудачах? Я надеюсь, что он, действительно, думал. Если брать во внимание его предпочтения в музыке и литературе, то понимаешь, что перед тобой довольно умный парень…
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/48306-marko-u-daniila-kvyata-bylo-dostatochno-shansov-chtoby-vse-ispravit
Крым наш!
Переплачивайте бабло десятикратному недочемпиону, и довольствуйтесь местами ваших "боевых" пилотов в середине второго десятка. А как все хорошо начиналось. Но франшиза приказала долго жить после того как во главу угла стали хотелки руководства. Позабыли, что живут не в виртуальности, а в реальном мире. Что любая победа на треке достается тоннами пота и крови. Ну теперь хавайте - падения команды неминуемо.
14:13
abs68
Квят это уже история, смирись с этим Марко, такого больше не будет, довольствуйся теми кто остался и хватит уже, распустил сопли, соберись, будь мужиком!
10:51
staerswimmer23
Вот завирается и не краснеет! Не люблю Квята, но в дебютном сезоне он выступал не с Рикьярдо! А перед тем как его сослали обратно в ТР, его результаты никак не хуже были!
05:22
Sandberg
Сезон-2017 для 23-летнего россиянина в составе "Торо Россо" закончилась досрочно, в концовке этого сезона и в следующем году боевыми пилотами команду будут Пьер Гасли и Брендон Хартли. ----------- Слюшай, это они специально так пишут?)
01:53