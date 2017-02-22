Хельмут Марко считает, что большие команды заслуживают больше денег от "Формулы-1"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко не согласен с тем, что в "Формуле-1" нужно более равномерно распределять средства между командами. Ранее небольшие команды возлагали надежду на новых владельцев "Формулы-1", считая, что они поспособствуют более справедливому распределению доходов.

– Я не хочу называть конкретные команды, но "Ред Булл" делает куда больше них для продвижения спорта, – цитирует Auto Motor und Sport Марко. – Мы больше привлекаем зрителей. Взять хотя бы прошлый сезон. Без Макса Ферстаппена он был бы пресным. И именно мы имели смелость дать ему шанс.