Хельмут Марко: "Сайнс останется членом семьи "Ред Булла"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что команда не отказывается от Карлоса Сайнса, который следующий сезон проведет в "Рено". Испанец должен вернуться в структуру "Ред Булла" после 2018 года.

– Мы рады, что договорились о переходе Сайнса в "Рено" на 2018 год, – цитирует F1i Марко. – У него потрясающий талант, и ему будет полезно поработать с заводской командой в партнерстве с опытным пилотом. Это будет новый вызов для Карлоса, и мы будем внимательно следить за его прогрессом, поскольку он остается членом семьи "Ред Булла".