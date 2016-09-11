Хельмут Марко: "Ред Булл" в следующем году будет бороться с "Мерседесом"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко уверен, что его команда будет бороться с "Мерседесом" за победу в чемпионате в следующем сезоне. Помочь этому должна смена технического регламента, который вступит в силу в 2017 году.

– Наша цель в том, чтобы бороться с "Мерседесом" в следующем году, – цитирует F1i Марко. – Думаю, мы готовы претендовать на чемпионство, которое потеряли два года назад. Обычно нашей команде удается лучше всех адаптироваться к изменениям регламента. Исключением стал 2014 год. "Рено" смогла доработать свой двигатель. Так что в этом компоненте мы не должны больше сильно уступать "Мерседесу".