Хельмут Марко: "Ред Булл" уйдет из "Формулы-1", если не пересмотрят регламент по двигателям"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко пригрозил, что команда может уйти из "Формулы-1" в 2021 году, если не будет пересмотрен регламент относительно двигателей. Нынешние правила действуют до 2020 года, после чего ФИА будет их пересматривать.

– Ситуация очень проста, – цитирует F1i Марко. – Мы хотим получить двигателей в тысячу лошадиных сил, с системой рекуперации энергии и стандартной батареей, чтобы стоимость разработки не превышала 15 – 20 миллионов евро. Эти новые двигатели многое позволят сделать пилотам. И они будут достаточно доступны, чтобы в "Формулу-1" вернулись независимые производители типа Ilmor и Cosworth, если они захотят. Если такие условия не будут выполнены, "Ред Булл" уйдет из "Формулы-1". Есть два года на разработку регламента. "Мерседес", как помните, отказался давать нам свой двигатель. А "Феррари" и "Рено" согласились только под давлением Экклстоуна. Очень важно, чтобы новые двигатели были доступны для производства независимыми производителями.