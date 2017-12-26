Хельмут Марко: "Ред Булл" должен быть выше третьего места"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко считает, что в следующем сезоне команда сможет побороться за чемпионство. По его мнению, для этого "Рено" должна сделать качественные двигатели.

– В 2018 году мы должны выступить лучше, занять место выше третьего, но для этого нужна надежная трансмиссия и производительный мотор, – цитирует F1i Марко. – Если эти условия будут выполнены, мы будем ближе к "Мерседесу" и реализуется сценарий, которого жаждет Вольфф, говоривший, что за титул должны бороться три команды. Это был бы захватывающий сезон.