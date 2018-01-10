Хельмут Марко: "Рад за Квята"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко поздравил бывшего пилота команды Даниила Квята с получением работы в "Феррари". В среду, 10 января, российский гонщик подписал контракт с конюшней, в которой он займет место пилота по развитию.

- Я рад за Квята, - цитирует Motorsport.com Марко. - Насколько мне известно, в "Феррари" он будет работать на симуляторе, помогая Себастьяну (Феттелю) и Кими (Райкконену) в новом сезоне.

- Возвращение Квята в "Ред Булл" после этого стало маловероятным?

- Я так думаю. Но никогда не стоит говорить "никогда".

Напомним, что 23-летний россиянин ранее выступал за "Ред Булл", после чего был переведен в "Торо Россо". В октябре 2017 года после "Гран-при" США команда объявила о том, что Квят больше не входит в ее состав.