08:09 | ФОРМУЛА-1

Хельмут Марко: "Поведение Феттеля недостойно четырехкратного чемпиона мира"

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Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко раскритиковал пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Немец в конце гонки "Гран-при Мексики" нецензурно выругался в адрес гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга и пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который был лишен третьего места за агрессивное поведение на трассе, а позднее этого места лишился и Феттель за свое поведение.

– Такое поведение недостойно четырехкратного чемпиона мира, – цитирует Sky Sports Марко. – Нужно лучше выбирать слова. Мы поддерживаем Ферстаппена на сто процентов. Решение о его штрафе мы не поняли. Хотя ясно, что одинаковые эпизоды комиссары всегда будут оценивать по-разному.

 

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