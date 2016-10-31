Хельмут Марко: "Поведение Феттеля недостойно четырехкратного чемпиона мира"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко раскритиковал пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Немец в конце гонки "Гран-при Мексики" нецензурно выругался в адрес гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга и пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, который был лишен третьего места за агрессивное поведение на трассе, а позднее этого места лишился и Феттель за свое поведение.

– Такое поведение недостойно четырехкратного чемпиона мира, – цитирует Sky Sports Марко. – Нужно лучше выбирать слова. Мы поддерживаем Ферстаппена на сто процентов. Решение о его штрафе мы не поняли. Хотя ясно, что одинаковые эпизоды комиссары всегда будут оценивать по-разному.