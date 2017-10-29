Хельмут Марко - о Квяте: "Одна хорошая гонка в год - этого недостаточно"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что решение о будущем Даниила Квята было принято не на основании гонки "Гран-при США", где россиянин на "Торо Россо" занял десятое место. Напомним, что "Ред Булл" исключил Квята из своей системы перед тремя заключительными гонками сезона, а ранее он пропустил этапы в Малайзии и Японии.

– Одна хорошая гонка в год – этого недостаточно, – цитирует Grand Prix Марко, который не хочет дополнительно комментировать решение команды. – Мы расстались с Квятом.

Конец истории. Квят не вернется // Квят вышел на биржу труда