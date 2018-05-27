Хельмут Марко: "Никто, кроме Риккьярдо, не выиграл бы гонку при такой технической проблеме"

Спортивный консультант "Ред Булла" Хельмут Марко выразил восхищение победой Даниэля Риккьярдо на "Гран-при Монако". В конце первой части дистанции на болиде 28-летнего австралийца возникли проблемы с двигателем.

– Не ждите от меня подробностей, – цитирует Autosport Марко. – Но проблема была действительно серьезной, и просто невероятно, как Даниэль справился с этим. Просто невероятно! Я сомневаюсь, что какому-нибудь другому гонщику это удалось бы.

Я очень нервничал. Сначала казалось, что машина продолжит терять скорость и дальше. Но благодаря изменению настроек нам удалось разобраться с неполадкой, а Риккьярдо адаптировал свой стиль пилотирования. Просто невероятно!

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