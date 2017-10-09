Хельмут Марко: "Не трагедия, если в Остине вместо Гасли выступит другой пилот"

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко подчеркнул, что с большей долей вероятности Пьер Гасли пропустит этап "Формулы-1" в Остине. Также он отметил, что "Торо Россо" выпустил неправильный пресс-релиз к Гран-при США, подготовленный до того, как стало известно о переходе Карлоса Сайнаса-младшего в "Рено" после гонки в Японии.

– "Рено" достаточно поздно и неожиданное принял решение о смене Палмера. "Торо Россо" выпустил неправильный пресс-релиз, – приводит Auto Motor und Sport слова Марко. – Гасли не может отправиться в Остин, потому что "Хонда" хочет, чтобы он завоевал титул в Супер Формуле

"Хонда" намерена выиграть чемпионат. На данный момент у "Торо Россо" не самая выдающаяся скорость, поэтому не станет трагедией, если один заезд проведет другой гонщик.