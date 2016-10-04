Хельмут Марко: "На машине Хэмилтона двигатель загорелся из-за давления со стороны "Ред Булла"

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко считает, что его команда причастна к возгоранию двигателя на "Мерседесе" Льюиса Хэмилтона за 15 кругов до финиша гонки "Гран-при Малайзии". Британец лидировал и атаковал, чтобы после пит-стопа остаться впереди двух машин "Ред Булла".

– Мы показывали хороший темп, это, вероятно, косвенно и повлияло на отказ двигателя "Мерседеса", – цитирует F1i Марко. – Мы постоянно оказывали давление на Хэмилтона, понимая, что он вынужден будет выжимать все, чтобы увеличить отрыв от Риккьярдо и Ферстаппена. Это не лучшим образом воздействует на двигатель.